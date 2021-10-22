Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче Джонсона. Они прошли взвешивание перед боем

В Москве прошла церемония взвешивания перед турниром Bellator 269. Федор Емельяненко оказался на 12,8 килограмма легче Тимоти Джонсона

🇷🇺 Емельяненко – 106,9 килограмма

🇺🇸 Джонсон – 119,7 килограмма

Бой пройдет вечером 23 октября. Это будет первый в России турнир промоушена Bellator – второго по значимости после UFC. Главный поединком будет бой Емельяненко и Джонсона.

Емельяненко не дрался в официальных боях с декабря 2019 года. Последний поединок в России прошел пять лет назад.