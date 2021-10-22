Bellator
Федор Емельяненко
Тимоти Джонсон
Емельяненко – Джонсон
Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче Джонсона. Они прошли взвешивание перед боем
4 часа назад
В Москве прошла церемония взвешивания перед турниром Bellator 269. Федор Емельяненко оказался на 12,8 килограмма легче Тимоти Джонсона
🇷🇺 Емельяненко – 106,9 килограмма
🇺🇸 Джонсон – 119,7 килограмма
Бой пройдет вечером 23 октября. Это будет первый в России турнир промоушена Bellator – второго по значимости после UFC. Главный поединком будет бой Емельяненко и Джонсона.
Емельяненко не дрался в официальных боях с декабря 2019 года. Последний поединок в России прошел пять лет назад.
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