Емельяненко вернется на три боя. Что? В 42 года?

Известный российский боец Федор Емельяненко не будет завершать карьеру после поражения от Райана Блэйдера в финале Гран-при Bellator. Он подписал новый контракт на несколько боев.

Sports.ru сообщает, что их точное количество составит три боя, один из них состоится в Японии в конце года, второй – в следующем году в Нью-Йорке. Имена соперников не уточняются.

Потенциальными соперниками президент Bellator Скотт Кокер назвал Джоша Барнетта и Квинтона Джексона. Сотрудничая с Bellator, Емельяненко выиграл два поединка (против Мира и Сонена) и дважды проиграл (Митриону и Бейдеру). Это были последние четыре боя Емельяненко к настоящему времени.

Всего же Емельяненко выиграл 38 раз и потерпел шесть поражений в боях по правилам ММА.