Определился соперник Федора Емельяненко по первому с 2019 года бою. Им стал Тимоти Джонсон

Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон подерутся 23 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Имя соперника Емельяненко назвала организатор турнира Bellator.

🇺🇸 Джонсону 36 лет. У него 15 побед на профессиональном уровне и семь поражений.

🇷🇺 Емельяненко 44 года. У него 39 побед, шесть поражений и один несостоявшийся бой.

Емельяненко не дрался с 2019 года. О его возращении стало известно в апреле 2021-го, но имя соперника до сих не называлось.