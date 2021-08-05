Федор Емельяненко
Bellator
Тимоти Джонсон
Определился соперник Федора Емельяненко по первому с 2019 года бою. Им стал Тимоти Джонсон
4 часа назад
Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон подерутся 23 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Имя соперника Емельяненко назвала организатор турнира Bellator.
- 🇺🇸 Джонсону 36 лет. У него 15 побед на профессиональном уровне и семь поражений.
- 🇷🇺 Емельяненко 44 года. У него 39 побед, шесть поражений и один несостоявшийся бой.
Емельяненко не дрался с 2019 года. О его возращении стало известно в апреле 2021-го, но имя соперника до сих не называлось.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые