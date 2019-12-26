Загитова и Нурмагомедов – самые популярные спортсмены России в 2019 году

ВЦИОМ назвал самых популярных спортсменов России в 2019 году. Опрос проводился в декабре среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

По 7% голосов набрали Алина Загитова и Хабиб Нурмагомедов, 6% – Артем Дзюба.

По 4% набрали Федор и Александр Емельяненко и Евгения Медведева.