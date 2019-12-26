Алина Загитова
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Хабиб Нурмагомедов
Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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#Алина Загитова #Хабиб Нурмагомедов #фигурное катание #бокс #Александр Емельяненко #Федор Емельяненко

Загитова и Нурмагомедов – самые популярные спортсмены России в 2019 году

26 декабря 2019, 11:39

ВЦИОМ назвал самых популярных спортсменов России в 2019 году. Опрос проводился в декабре среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

По 7% голосов набрали Алина Загитова и Хабиб Нурмагомедов, 6% – Артем Дзюба.

По 4% набрали Федор и Александр Емельяненко и Евгения Медведева.

Кое-что о победителях опроса:
У Загитовой скомканный сезон. Она проиграла конкуренцию и часто говорила о неудобных прыжках
Самые популярные события 2019-го: бои Хабиба, братьев Емельяненко, матчи ЛЧ, «Спартака» и сборной
Раздел трендов в русском ютубе – сплошь бой Емельяненко и Кокляева
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#Алина Загитова
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#Федор Емельяненко