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Михаил Кокляев
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#Хабиб Нурмагомедов #Футбол #РПЛ #Спартак #Лига чемпионов #Россия #UFC #ЦСКА #Дастин Порье #Федор Емельяненко #Александр Емельяненко #Михаил Кокляев

Самые популярные события 2019-го: бои Хабиба, братьев Емельяненко, матчи ЛЧ, «Спартака» и сборной

18 декабря 2019, 15:16

imago-images.de/Global Look Press

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А мы писали об этих событиях:
Хабиб и Порье – цари респекта. Провели бой с максимальным уважением
Раздел трендов в русском ютубе – сплошь бой Емельяненко и Кокляева
Шюррле безумно круто играет за «Спартак». И он опять навредил ЦСКА
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#Хабиб Нурмагомедов
#Футбол
#РПЛ
#Спартак
#Лига чемпионов
#Россия
#UFC
#ЦСКА
#Дастин Порье
#Федор Емельяненко
#Александр Емельяненко
#Михаил Кокляев