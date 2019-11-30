Александр Емельяненко
бокс
Михаил Кокляев
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#Александр Емельяненко #бокс #Михаил Кокляев

Раздел трендов в русском ютубе – сплошь бой Емельяненко и Кокляева

30 ноября 2019, 11:55
Александр Плеханов

Осенью все ждали боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Мы тоже делали материал, где рассказывали об их конфликтах перед поединком. Там же есть история, как появилась его идея. Сам бой прошел по ожидаемому сценарию: Емельяненко вынес Кокляева уже в первом раунде. Хотя боксерские правила предполагали четыре раунда по три минуты.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ключевые итоги:

  • Емельяненко выиграл нокаутом. Он посчитал бой легким и сказал, что готов побить нескольких соперников такого уровня за один вечер.
  • Кокляев оправдывался, что чувствовал силы продолжать бой после нокдауна, но его остановил судья (Кокляев встал, но шатался).
  • Кокляев и Емельяненко проведут реванш по правилам MMA – о согласии Емельяненко на такой поединок рассказал сам Кокляев.

Если такие тезисы не впечатляют, зайдите в раздел трендов русского ютуба. Там мелькают сразу несколько видео, связанных с поединком Емельяненко и Кокляева.

ютуб

Еще несколько фактов по их поединку:

  1. РЕН ТВ транслировал поединок Емельяненко и Кокляева в прямом эфире. Интересно, что канал не показывал спортивные трансляции 18 лет. Место проведения – «ВТБ Арена». Чемпионский пояс тоже подготовил РЕН ТВ, канал выступал и организатором поединка.
  2. Интересны гонорары Емельяненко и Кокляева за этот бой. «Р-Спорт» утверждал, что победитель получит миллион рублей, а проигравшему достанется 500 тысяч. Позже это подтвердилось: сертификаты на такую сумму бойцам вручил представитель Федерации бокса России.
  3. Емельяненко подарит чемпионский пояс дочери. В интервью после поединка он сказал, что дальше готов подраться с любым человеком – даже с журналистом: «А что делать? У меня работа такая — бить людей». В инстаграме Емельяненко поблагодарил за поддержку всех, кто в него верил. Кокляев выложил видео боя и подписал: «Я сказал себе: «Миха, надо подняться».
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