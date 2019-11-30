Раздел трендов в русском ютубе – сплошь бой Емельяненко и Кокляева

Осенью все ждали боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Мы тоже делали материал, где рассказывали об их конфликтах перед поединком. Там же есть история, как появилась его идея. Сам бой прошел по ожидаемому сценарию: Емельяненко вынес Кокляева уже в первом раунде. Хотя боксерские правила предполагали четыре раунда по три минуты.