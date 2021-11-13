Федор Емельяненко
Bellator
Босс Bellator анонсировал последний бой Емельяненко. Он пройдет в России, возможная дата – лето 2022 года
13 ноября, 22:31
Федор Емельяненко останется в Bellator еще на один бой. В его контракте была возможность досрочного завершения карьеры. Емельяненко 45 лет.
Босс Bellator Скотт Кокер сказал, что Емельяненко хочет провести последний бой в России. Он анонсировал проведение масштабного события. Bellator уже начал подготовку.
Слова Кокера: «У нас будет еще один грандиозный бой. Наверное, следующим летом. Все пройдет в Москве. Мы собираемся провести это там».
23 октября Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире Bellator 269. Бой проходил в Москве.
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