Дата боя Емельяненко – Джонсон на Bellator 269

23 октября Федор Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном на Bellator 269. Турнир пройдет в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Россия впервые примет Bellator.

Емельяненко и Джонсон встретятся в главном бою карда. Джонсон – второй номер в рейтинге тяжеловесов. Всего на турнире подерутся 14 спортсменов из России.

Емельяненко не дрался с 2019 года, когда последний раз победил Куинтона Джексона. Ему 45 лет. За пять последних боев у него три победы и два поражения.