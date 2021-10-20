Федор Емельяненко
Bellator
Тимоти Джонсон
Емельяненко – Джонсон
Дата боя Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
19 минут назад
23 октября Федор Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном на Bellator 269. Турнир пройдет в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Россия впервые примет Bellator.
Емельяненко и Джонсон встретятся в главном бою карда. Джонсон – второй номер в рейтинге тяжеловесов. Всего на турнире подерутся 14 спортсменов из России.
Емельяненко не дрался с 2019 года, когда последний раз победил Куинтона Джексона. Ему 45 лет. За пять последних боев у него три победы и два поражения.
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