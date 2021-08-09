Федор Емельяненко
Bellator
Джонсон – соперник Емельяненко по следующему бою в Bellator. Он пройдет 23 октября
6 часов назад
Bellator еще раз подтвердил возвращение Федора Емельяненко в Москву. Его следующий бой пройдет 23 октября на «ВТБ-Арене».
Тимоти Джонсон будет новым соперником Емельяненко. Ему 36 лет. За карьеру в MMA он провел 22 боя, в которых 15 раз победил.
Статистика Федора Емельяненко: 46 боев и 39 побед. Емельяненко 44 года. Он планирует провести еще два боя в Bellator.
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