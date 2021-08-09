Джонсон – соперник Емельяненко по следующему бою в Bellator. Он пройдет 23 октября

Bellator еще раз подтвердил возвращение Федора Емельяненко в Москву. Его следующий бой пройдет 23 октября на «ВТБ-Арене».

Тимоти Джонсон будет новым соперником Емельяненко. Ему 36 лет. За карьеру в MMA он провел 22 боя, в которых 15 раз победил.

Статистика Федора Емельяненко: 46 боев и 39 побед. Емельяненко 44 года. Он планирует провести еще два боя в Bellator.