Емельяненко нокаутировал Джексона и попрощался с Японией. Там он побеждал почти всегда

Федор Емельяненко продлил на три боя контракт с Bellator летом. Один из них – поединок против Куинтона Джексона в Японии.

Перед боем оба отказались от трештока. Емельяненко отметил, чем опасен соперник: «Удар может прилететь откуда не ждешь, как стоя, так и лежа». Джексон признал: «У меня хорошее предчувствие перед битвой. Федор настоящий тяжеловес, он легенда дивизиона, а я новенький в нем». Раньше Джексон называл своим любимым бойцом именно Емельяненко.

Bellator 237 начался с победы Ватанабе над Джоанн, затем Ларкин победил Накамуру, а Пэйдж нокаутировал Анзая. Второй главный бой вечера – Чендлер побил Аутло в первом раунде.

В главном бою все завершилось быстро – Емельяненко нанес сопернику серию ударов, добавил ногой, потом зарядил с правой руки. Не потребовалось даже добивать – Джексон показал, что не может продолжить бой.

Это 39-я победа Емельяненко при шести поражениях. В прошлом бою он проиграл Бейдеру – это было в январе.