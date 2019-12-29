Емельяненко нокаутировал Джексона и попрощался с Японией. Там он побеждал почти всегда
Федор Емельяненко продлил на три боя контракт с Bellator летом. Один из них – поединок против Куинтона Джексона в Японии.
Перед боем оба отказались от трештока. Емельяненко отметил, чем опасен соперник: «Удар может прилететь откуда не ждешь, как стоя, так и лежа». Джексон признал: «У меня хорошее предчувствие перед битвой. Федор настоящий тяжеловес, он легенда дивизиона, а я новенький в нем». Раньше Джексон называл своим любимым бойцом именно Емельяненко.
Bellator 237 начался с победы Ватанабе над Джоанн, затем Ларкин победил Накамуру, а Пэйдж нокаутировал Анзая. Второй главный бой вечера – Чендлер побил Аутло в первом раунде.
В главном бою все завершилось быстро – Емельяненко нанес сопернику серию ударов, добавил ногой, потом зарядил с правой руки. Не потребовалось даже добивать – Джексон показал, что не может продолжить бой.
Это 39-я победа Емельяненко при шести поражениях. В прошлом бою он проиграл Бейдеру – это было в январе.
За нашего бойца рад Александр Шлеменко:
«Я ожидал победы, только не так быстро. Думал, что все-таки в конце второго раунда Джексона покинут силы. Еще на взвешивании я увидел, что у Ремпейджа большие проблемы с лишним весом. Мне кажется, это стало главной причиной плохого движения американца. А Федор — красавец! Федор сделал все так, как и должен был. У Федора никогда не было проблем с большими и тяжелыми парнями, поэтому и здесь мы то же самое увидели. Федор его опережал, Федор был быстрее и двигался хорошо, потому что соперник позволял ему это делать. Фишка Емельяненко в том, что он очень быстрый для тяжелого веса».
В Сайтаме у Емельяненко было больше десяти боев. Здесь он не проиграл ни разу. Уже не проиграет – он попрощался:
«С сожалением хочу сказать, что это мой последний бой в Японии. Месте, где началась моя карьера. Рад, что смог подарить вам своим выступлением небольшой подарок. Спасибо всем за поддержку».