Иван Емельяненко

Год рождения
1988
Инфо
Брат Федора и Александра Емельяненко
Лента
Материалы
Материалы
У Емельяненко есть третий брат. Он тоже был бойцом, но бросил
#Иван Емельяненко
Все материалы