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Александр Емельяненко
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Александр Емельяненко
Дата рождения
2 августа 1981 г.
Инфо
Российский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе
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Лента
Материалы
Новости
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#Александр Емельяненко
11 мая, 17:04
Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию
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У Емельяненко есть третий брат. Он тоже был бойцом, но бросил
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23 октября 2021, 16:40
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#Сергей Харитонов
12 сентября 2020, 13:49
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10 апреля 2020, 20:05
Все ждут боя Кокляева и Емельяненко. Это шоу из потока трэша и конфликтов
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04 ноября 2019, 17:05
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Раздел трендов в русском ютубе – сплошь бой Емельяненко и Кокляева
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30 ноября 2019, 11:55