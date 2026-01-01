Александр Емельяненко

Дата рождения
2 августа 1981 г.
Инфо
Российский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе
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Новости
«Запрещенная» документалка про Александра Емельяненко появилась на «Авито» – ее продает Валерия Гай Германика за 50 миллионов рублей
#Александр Емельяненко
Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию
#Федор Емельяненко
У Емельяненко есть третий брат. Он тоже был бойцом, но бросил
#Иван Емельяненко
Почему конфликтуют братья Емельяненко?
#Федор Емельяненко
Из-за алкоголя Емельяненко попал в тюрьму, хулиганил в самолетах, а сейчас – пропал
#Александр Емельяненко
Русский боец ММА в 40 лет ушел в бокс. Сразу победил 47-летнего соперника, который бил Тайсона
#Сергей Харитонов
Амиран делает из боев реалити-шоу, Емельяненко живет в Грозном. «Редакция» Пивоварова сделала выпуск о MMA в России
#MMA
Все ждут боя Кокляева и Емельяненко. Это шоу из потока трэша и конфликтов
#Александр Емельяненко
Самые популярные события 2019-го: бои Хабиба, братьев Емельяненко, матчи ЛЧ, «Спартака» и сборной
#Хабиб Нурмагомедов
Раздел трендов в русском ютубе – сплошь бой Емельяненко и Кокляева
#Александр Емельяненко