Амиран делает из боев реалити-шоу, Емельяненко живет в Грозном. «Редакция» Пивоварова сделала выпуск о MMA в России
«Редакция» сделала 56-минутный выпуск о смешанных единоборствах и их популярности в России. Ведущий – Алексей Пивоваров. «Правы ли те, кто считает, что бои без правил набирают обороты и скоро будут как второй футбол? Почему именно этот вид боевых искусств? Правда ли, что таким образом с наших улиц уходит агрессия? Что с нелегальными боями? Что со сражениями фанатов? И в целом, делает ли это все нас с вами сильнее?»
Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев считает так: «В принципе, россияне – народ неконфликтный, хотя у нас принято выяснять отношения на кулаках. У нас принято ребенка отдавать в секции, чтобы мог в школе за себя постоять. Многие иностранцы наверняка не рассуждают этими категориями и не считают, что человеку надо драться. А у нас не считается это криминалом».
Данил Алеев, создатель промоушена Top Dog, говорит: «Насилие во все времена привлекало людей. Был Колизей, где с мечами бошки отрубали людям, и это было самым большим развлечением, на что больше всего люди хотели смотреть. Это начало окультуриваться, в какой-то момент людям начало наскучивать. Пошли путем ужесточения, перчатки поменьше, правила пожестче, можно бить чем угодно. Это стало людям интереснее, потому что все возвращается к этому Колизею. Люди – все животные, все на этом первобытном инстинкте и работает».
Почему ММА? Слово Вячеславу Киселеву – рефери турниров UFC: «ММА, на мой взгляд, имеет самые обширные правила по проведению поединка. Именно в данном виде спорта получается самый основной накал страстей, в большинстве промоушенов разрешены удары локтями».
«Фактор Хабиба – один из ключевых, – продолжает Гаджиев. – Он очень сильно в России поднял узнаваемость ММА, прежде всего, за счет поединка с Конором. Стали следить, болеть, есть Конор, а у нас есть свой «ответ Чемберлену» – российский человек Хабиб».
Есть и другие категории боев. Амиран Сардаров рассказал, как устраивает популярные бои, например, между блогерами: «Они сами говорят: «Давай подеремся, выясним все на кулаках». Окей, ребят, давайте вы подеретесь, но по правилам спорта. Вот вам площадка». Сардаров уточнил, что один из таких боев набрал 10 миллионов просмотров.
«Мы стараемся охватить максимум аудитории, поэтому еще делаем бои для профессионалов. И сейчас мы еще сделали что-то типа «Голоса». Выиграл боец или проиграл – сидят три жюри, и они решают судьбу бойца», – добавил он.
О разборках стенка на стенку и фанатских боях говорил боец ММА Артем Тарасов: «Меня всегда приглашали в такие штуки. Я не фанат получать по голове исподтишка. В бою, где идет толпа на толпу, стопудово может откуда-то прилететь. Это как минимум опасно, а ММА считается безопаснее футбола, по статистике в футболе больше травм, чем в ММА, потому что в ММА к этому готовы. Стенка на стенку? Конечно, сейчас такое есть – дерутся фанаты, группировки, Питер-Москва, постоянно».
Никита Ворожбитов, боец ММА, добавил по этой теме: «Собрал молодых пацанов, кто хочет попробовать в этом участвовать, под моей опекой – мы устраиваем драки в лесу, деремся, снимаем, на канал выкладываем, но там есть цензура, банят, так что самые жесткие моменты добавляем в телеграм-канал
Форматы максимум восемь на восемь. На грани криминала? Я понимаю это. Но все договорено, мы друг на друга не пишем. Правила? В пах не бить, говоря русским языком, – пацанские правила. Ощущения после драки не передать словами – нужно попробовать, ты потом неделю ходишь в эйфории. Как после секса? Даже лучше».
Насколько серьезна доля шоу в ММА? Отвечает Александр Емельяненко: «Я самый первый сказал, что ММА – это спорт XXI века, не просто вышли под музыку, подрались и ушли. Это шоу, это красивые выходы, это именитые бойцы, зрелищные бои, риск во время боя, новые техники, новые скорости. Это новый вид спорта».
Асланбек Бадаев, вице-президент АСА, говорит, что первично в его организации: «Акцент делается на спортивную составляющую. Многие путают, когда мы говорим о шоу. Изначально «меньше шоу» – значит, нет каких-то песен, танцев, плясок, шоу может проявляться в других компонентах».
Сардаров о своем промоушене «Битва за хайп»: «Хайп дает в первую очередь узнаваемость и популярность, а дальше уже зависит от конкретно самого человека, как он это монетизирует. В России не получается свою популярность монетизировать как в Америке».
Есть ли запрос аудитории конкретно на агрессию? «Мне кажется, он всегда был, есть и будет. Хлеба и зрелищ».
О разных организациях говорит Гаджиев: «Мы разными вещами занимаемся. У коллег спортивный чемпионат, они определяют лучших. Мы – шоу-бизнес, наша спортивная индустрия – как часть индустрии шоу-бизнеса».
О финансовом вопросе. «У меня нет иллюзий, что россияне начнут в нужном объеме покупать трансляции по системе pay-per-view. Доходы падают, уровень жизни снижается. И даже если бы он повышался, мы десятилетиями приучались к тому, что телевидение, контент – бесплатные. И ютуб к этому же приучает», – слова Гаджиева.
Что говорит Сардаров о «Битве за хайп»: «Почему мы не делаем турниры? Денег нет. Чтобы это работало – нужно финансирование». Почему в США зарабатывают, а здесь – убыточно? «У них есть pay-per-view».
В чем уникальность истории Хабиба – на этот вопрос ответил спортивный журналист Игорь Лазорин: «Он когда-то вовремя понял, попал в нужное время в нужное место, несмотря на то, что его бои не самые интересные и достаточно скучны. Он прыгнул вовремя через клетку, он вовремя встретился с президентом РФ, он победил Макгрегора – главную звезду ММА, и он понял в какой-то момент, что надо развиваться».
Ведущий шоу «Битва за хайп» пранкер Эдвард Бил сделал признание: «Я это не люблю, я против насилия над собой. Я не тот человек, кто хотел бы тренироваться, участвовать и выступать. Каждый удар – это микросотрясение, микроповреждение головного мозга. Я испытал на себе, что начинаю подтупливать, если в каких-то таких состязаниях участвую».
Вопрос Бадаеву – становится ли улица безопаснее? «В определенной степени – да. Когда человек занят, когда ему есть, где выпускать свой пар, когда у него элементарно есть спортивная выучка. В людей, которые занимаются единоборствами, вкладывается определенное воспитание. Они чувствуют свое превосходство перед обычным человеком, который не занимается спортом. Поэтому на улицах они будут избегать контактов физических».
Емельяненко: «Раньше, когда происходила драка на улице, перед этим оговаривались – до первой крови, кто сдастся, еще как-то. Сейчас – нет, если идет какой-то замес на улице среди дерущихся, то там и ножи идут, и палки, и камни. Раньше драки по совести были, сейчас – по беспределу».
Гаджиев: «Нынешнее время может прибавить агрессии на улицах, народ более встревоженный».
Полный выпуск: