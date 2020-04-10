Амиран делает из боев реалити-шоу, Емельяненко живет в Грозном. «Редакция» Пивоварова сделала выпуск о MMA в России

Сардаров о своем промоушене «Битва за хайп»: «Хайп дает в первую очередь узнаваемость и популярность, а дальше уже зависит от конкретно самого человека, как он это монетизирует. В России не получается свою популярность монетизировать как в Америке».

Есть ли запрос аудитории конкретно на агрессию? «Мне кажется, он всегда был, есть и будет. Хлеба и зрелищ».

О разных организациях говорит Гаджиев: «Мы разными вещами занимаемся. У коллег спортивный чемпионат, они определяют лучших. Мы – шоу-бизнес, наша спортивная индустрия – как часть индустрии шоу-бизнеса».

О финансовом вопросе. «У меня нет иллюзий, что россияне начнут в нужном объеме покупать трансляции по системе pay-per-view. Доходы падают, уровень жизни снижается. И даже если бы он повышался, мы десятилетиями приучались к тому, что телевидение, контент – бесплатные. И ютуб к этому же приучает», – слова Гаджиева.

Что говорит Сардаров о «Битве за хайп»: «Почему мы не делаем турниры? Денег нет. Чтобы это работало – нужно финансирование». Почему в США зарабатывают, а здесь – убыточно? «У них есть pay-per-view».

В чем уникальность истории Хабиба – на этот вопрос ответил спортивный журналист Игорь Лазорин: «Он когда-то вовремя понял, попал в нужное время в нужное место, несмотря на то, что его бои не самые интересные и достаточно скучны. Он прыгнул вовремя через клетку, он вовремя встретился с президентом РФ, он победил Макгрегора – главную звезду ММА, и он понял в какой-то момент, что надо развиваться».

Ведущий шоу «Битва за хайп» пранкер Эдвард Бил сделал признание: «Я это не люблю, я против насилия над собой. Я не тот человек, кто хотел бы тренироваться, участвовать и выступать. Каждый удар – это микросотрясение, микроповреждение головного мозга. Я испытал на себе, что начинаю подтупливать, если в каких-то таких состязаниях участвую».