Александр Емельяненко

Дата рождения
2 августа 1981 г.
Инфо
Российский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе
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MMA
Где смотреть бой Александр Емельяненко – Джефф Монсон на голых кулаках Hardcore
#Александр Емельяненко
MMA
Александр Емельяненко проиграл Сантосу на AMC Fight Night 106. Он проводил первый бой с 2020 года
#Александр Емельяненко
MMA
Александр Емельяненко будет биться с бразильцем Сантосом на AMC Fight Nights в конце ноября
#Александр Емельяненко
Бокс
Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом
#Александр Емельяненко
MMA
Александр Емельяненко рассказал, что переболел коронавирусом
#Александр Емельяненко
MMA
Бой Емельяненко – Исмаилов перенесен из Москвы в Сочи
#АСА 107
Фигурное катание
Загитова и Нурмагомедов – самые популярные спортсмены России в 2019 году
#Алина Загитова
MMA
Александр Емельяненко арестован на 10 суток
#Александр Емельяненко
MMA
Александр Емельяненко задержан за езду в нетрезвом виде. Он нарушил несколько законов сразу
#Александр Емельяненко