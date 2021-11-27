Александр Емельяненко
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Александр Емельяненко проиграл Сантосу на AMC Fight Night 106. Он проводил первый бой с 2020 года
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Александр Емельяненко вышел на бой против Марсио Сантоса на коротком уведомлении. Сантос победил удушающим приемом в первом раунде. Бой проходил на турнире AMC Fight Night 106.
В июле 2020 года Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову. Этот бой был для Емельяненко последним на профессиональном уровне.
Александру Емельяненко 40 лет. Его карьерная статистика – 28 побед и 9 поражений.
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