Александр Емельяненко проиграл Сантосу на AMC Fight Night 106. Он проводил первый бой с 2020 года

Александр Емельяненко вышел на бой против Марсио Сантоса на коротком уведомлении. Сантос победил удушающим приемом в первом раунде. Бой проходил на турнире AMC Fight Night 106.

В июле 2020 года Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову. Этот бой был для Емельяненко последним на профессиональном уровне.

Александру Емельяненко 40 лет. Его карьерная статистика – 28 побед и 9 поражений.