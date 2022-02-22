Где смотреть бой Александр Емельяненко – Джефф Монсон на голых кулаках Hardcore

Турнир Hardcore FC в формате состоится 23 февраля в Москве на «ЦСКА Арене». Главный поединок пройдет между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном.

Всего будет 11 боев промоушна. Планируется, что прямая трансляция пройдет на ютуб-канале Hardcore FC и начнется в 22:15 по московскому времени. Возможно, прямого эфира не будет, но поединки канал покажет в записи.

Бойцы встретятся во второй раз. Впервые они провели поединок в ноябре 2012 года. Тогда на турнире M-1 Challenge 35 Монсон задушил Емельяненко во втором раунде. Теперь бойцы сразятся на голых кулаках.