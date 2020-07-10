Александр Емельяненко
MMA
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#Александр Емельяненко #MMA

Александр Емельяненко рассказал, что переболел коронавирусом

10 июля 2020, 17:31

Сказал, что заразился еще до пандемии:

«Я им уже переболел, когда еще не было эпидемии. Он только начинался, еще все гуляли, а разговоров о нем не было. 

Два дня я был с температурой 38 градусов, ходил делать по вечерней тренировке. И все прошло: трудом и потом выгнал его из себя. Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями».

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