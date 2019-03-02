Александр Емельяненко задержан за езду в нетрезвом виде. Он нарушил несколько законов сразу
Об этом рассказал источник «Интерфакса». Нарушение произошло еще 1 марта в Кисловодске (это Ставропольский край), сегодня стало известно, что полиция возбудила против Емельяненко административные дела.
• За нарушение правил стоянки автомобиля на дороге
• За отказ от медицинского освидетельствования (то есть проверки на содержание алкоголя в организме)
• За неповиновение полиции
Также против Емельяненко могут возбудить уголовное дело за оскорбление представителя власти.
Программа Вести.ru в твиттере опубликовала видео произошедших событий. На нем видно, как Емельяненко задерживают за нарушение правил дорожного движения и как развивается его конфликт с сотрудниками полиции.
В мае 2015-го Емельяненко уже был осужден: за изнасилование домработницы. В ноябре 2016-го он вышел из колонии по условиям условно-досрочного освобождения.
В 2018 году Емельяненко провел четыре боя (три победы и одна ничья).