Александр Емельяненко
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#Александр Емельяненко

Александр Емельяненко задержан за езду в нетрезвом виде. Он нарушил несколько законов сразу

02 марта 2019, 16:34

Об этом рассказал источник «Интерфакса». Нарушение произошло еще 1 марта в Кисловодске (это Ставропольский край), сегодня стало известно, что полиция возбудила против Емельяненко административные дела.

• За нарушение правил стоянки автомобиля на дороге
• За отказ от медицинского освидетельствования (то есть проверки на содержание алкоголя в организме)
• За неповиновение полиции

Также против Емельяненко могут возбудить уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Программа Вести.ru в твиттере опубликовала видео произошедших событий. На нем видно, как Емельяненко задерживают за нарушение правил дорожного движения и как развивается его конфликт с сотрудниками полиции.

В мае 2015-го Емельяненко уже был осужден: за изнасилование домработницы. В ноябре 2016-го он вышел из колонии по условиям условно-досрочного освобождения. 

В 2018 году Емельяненко провел четыре боя (три победы и одна ничья).

 

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