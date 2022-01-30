Молдавский проиграл Бейдеру на Bellator 273. Это ученик Емельяненко

Валентин Молдавский и Райан Бейдер провели титульный бой на турнире Bellator 273. Он проходил в тяжелом весе. Молдавский проиграл Бейдеру единогласным решением.

Теперь Бейдер подерется с Чейком Конго. Валентин Молдавский – один из главных учеников Федора Емельяненко. Он выступает в Bellator с 2017 года.

В другом бою Ислам Магомедов проиграл Бенсону Хендерсону раздельным решением. Это первое поражение Магомедова с 2009 года. За его боем следил Хабиб Нурмагомедов.

Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США