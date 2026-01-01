Райан Бейдер

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MMA
Молдавский проиграл Бейдеру на Bellator 273. Это ученик Емельяненко
#Bellator
MMA
Вадим Немков – чемпион Bellator в полутяжелом весе
#Вадим Немков
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