Bellator

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Молдавский проиграл Бейдеру на Bellator 273. Это ученик Емельяненко
#Bellator
MMA
Босс Bellator анонсировал последний бой Емельяненко. Он пройдет в России, возможная дата – лето 2022 года
#Федор Емельяненко
MMA
Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном бою на турнире Bellator 269
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Экс-чемпион Bellator Минаков проиграл бой на турнире в Москве. Он вывихнул палец, а судья остановил бой
#Виталий Минаков
MMA
Усман Нурмагомедов выиграл бой удушающим приемом на турнире Bellator 269
#Усман Нурмагомедов
MMA
Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче Джонсона. Они прошли взвешивание перед боем
#Bellator
MMA
Прогноз на бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
MMA
Где смотреть бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
MMA
Во сколько начало боя Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
MMA
Дата боя Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
MMA
Джонсон – соперник Емельяненко по следующему бою в Bellator. Он пройдет 23 октября
#Федор Емельяненко
MMA
Определился соперник Федора Емельяненко по первому с 2019 года бою. Им стал Тимоти Джонсон
#Федор Емельяненко
MMA
Федор Емельяненко проведет бой в Москве на турнире Bellator. Он не дрался с 2019 года
#Федор Емельяненко
MMA
Брат Хабиба Усман Нурмагомедов победил в дебютном поединке на Bellator
#Усман Нурмагомедов
MMA
Вадим Немков – чемпион Bellator в полутяжелом весе
#Вадим Немков