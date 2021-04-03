Усман Нурмагомедов
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#Усман Нурмагомедов #Bellator #MMA

Брат Хабиба Усман Нурмагомедов победил в дебютном поединке на Bellator

03 апреля, 10:21

Усману Нурмагомедову на данный момент 22 года. В ММА он дебютировал в 17 лет – в поединке против Имрана Абдиева. С того момента у него было 11 боев – все были победными.

3 апреля состоялся его дебютный поединок в Bellator – против Майка Хэмела. Бой закончился победой Нурмагомедова, это единогласное решение судей.

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Источник:
Bellator
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