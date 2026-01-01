Bellator

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Сколько Емельяненко заработал за бой с Джонсоном на Bellator 269
#Федор Емельяненко
Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?
#Федор Емельяненко
Емельяненко нокаутировал топ-соперника за 106 секунд. В 45 лет – на первом турнире Bellator в России
#Федор Емельяненко
Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию
#Федор Емельяненко
Почему прозвище Федора Емельяненко – «Последний Император»
#Федор Емельяненко
Федор Емельяненко возвращается. Впервые за десять лет проведет бой в Москве – в 45 лет
#Федор Емельяненко
Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы
#Хавьер Мендес
Жизнь однорукого бойца: много лечился, перенес смерть друга, не сдался после отказа UFC
#Ник Ньюэлл
Русский боец ММА в 40 лет ушел в бокс. Сразу победил 47-летнего соперника, который бил Тайсона
#Сергей Харитонов
Чемпионка Bellator бросила баскетбол из-за насилия со стороны тренера
#Илима-Лей Макфарлейн
Федор Емельяненко закроет год боем в Японии. Главное
#Федор Емельяненко
Боец Bellator заступился за мальчика, которого избили в школе. Пообещал, что бесплатно научит его джиу-джитсу
#Диллон Дэнис