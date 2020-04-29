Чемпионка Bellator бросила баскетбол из-за насилия со стороны тренера

Если взрослая карьера Макфарлейн выглядит безупречно, то в подростковом возрасте она пережила сильное потрясение. В школе Макфарлейн увлекалась баскетболом и даже мечтала о попадании в женскую НБА. Когда ей было 12 лет, начались проблемы. Макфарлейн вместе со старшей сестрой (14 лет) страдали от сексуального насилия со стороны баскетбольного тренера. Позже это затмило все впечатление от баскетбола и заставило Макфарлейн поменять спорт.

«Он ухаживал за нами. У меня были неуместные отношения со взрослым человеком, который обладал авторитетом и властью. Я потеряла любовь к баскетболу, хотя считала все это сумасшествием. Я мечтала о хорошей карьере и об игре в НБА», – рассказала Макфарлейн. Ее сестра подтвердила, что тренер Дуэйн Уэйн присылал им интимные фото, заставлял дотрагиваться до гениталий и даже предлагал деньги за сексуальные отношения.

Все последние годы Макфарлейн боролась за наказание для Уэйна. В ее школе проводили внутреннее расследование, но тренера так и не наказали. До недавнего времени он продолжал тренировать детей (уже в другом месте) – это стало для Макфарлейн последней каплей. Вместе с сестрой и еще одной девушкой они подали против Уэйна коллективный иск в суд. Ответчиком выступит и сама школа – в иске утверждается, что там знали о насилии со стороны Уэйна.

В инстаграме Макфарлейн рассказывает о помощи жертвам насилия. Один из ее постов относится к семейному насилию. Макфарлейн выложила телефон доверия и написала важное: «Отношения, основанные на насилии, основаны на власти и контроле. Партнер, совершающий насилие, вероятно, отреагирует гневом, когда вы предпримете шаги для восстановления собственного контроля». Она советует звонить на горячую линию, когда насильника нет рядом.