Боец Bellator заступился за мальчика, которого избили в школе. Пообещал, что бесплатно научит его джиу-джитсу
Ситуация такова: в сеть попало видео, где несколько парней в одной из американских школ напали на мальчика. Сначала двое скручивали его, пока третий бил. Потом третий повалил его на пол и стал мутузить по лицу.
На видео отрегировал боец Bellator Диллон Дэнис: «Если у кого-то есть контакты этого ребенка, поделитесь ими со мной. Я буду бесплатно тренировать его джиу-джитсу до конца жизни».
Дэнис – известная личность в мире смешанных единоборств. В 2017-м и 2018-м он тренировал борьбу Макгрегора перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Больших побед у Дэниса в Bellator не было. Тем не менее в 2016-м он становился чемпионом по джиу-джитсу на Панамериканских играх и брал чемпионский пояс на открытом чемпионате New York Spring.
Что касается социальных сетей, то там он преуспел больше, чем в октагоне. К примеру, через твиттер недавно он договорился о бое с бойцом UFC Беном Аскреном. Проблема лишь в том, что Дэнис представляет другую организацию, Bellator. И компаниям нужно решить ряд бюрократических проблем, чтобы бой состоялся.
Дэнис уверен во встрече с Аскреном. Поэтому постоянно постит что-то желчное в адрес возможного противника.
«После того, как я завалю тебя, я хочу, чтобы ты принес мне ремень, чтобы я отшлепал тебя. Потому что ты навсегда будешь моей сукой».