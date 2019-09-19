Боец Bellator заступился за мальчика, которого избили в школе. Пообещал, что бесплатно научит его джиу-джитсу

На видео отрегировал боец Bellator Диллон Дэнис: «Если у кого-то есть контакты этого ребенка, поделитесь ими со мной. Я буду бесплатно тренировать его джиу-джитсу до конца жизни».

Дэнис – известная личность в мире смешанных единоборств. В 2017-м и 2018-м он тренировал борьбу Макгрегора перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Больших побед у Дэниса в Bellator не было. Тем не менее в 2016-м он становился чемпионом по джиу-джитсу на Панамериканских играх и брал чемпионский пояс на открытом чемпионате New York Spring.

Что касается социальных сетей, то там он преуспел больше, чем в октагоне. К примеру, через твиттер недавно он договорился о бое с бойцом UFC Беном Аскреном. Проблема лишь в том, что Дэнис представляет другую организацию, Bellator. И компаниям нужно решить ряд бюрократических проблем, чтобы бой состоялся.

Дэнис уверен во встрече с Аскреном. Поэтому постоянно постит что-то желчное в адрес возможного противника.