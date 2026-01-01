Дональд Серроне

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Гейджи раньше дрался почти вслепую из-за плохого зрения и чуть не пропустил бой из-за инфекции глаз
#Джастин Гейджи
Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте
#UFC
У Конора уже был сверхбыстрый нокаут – за 13 секунд укладывал Альдо
#UFC
Конор после боя утешал Серроне – в ответ бабушка Серроне обняла Конора
#Конор Макгрегор
Мир реагирует на победу Конора – в цитатах, твитах и мемах про плечо
#UFC
Как Конор смог победить так быстро – разбираем покадрово
#Конор Макгрегор
Конор обещал магическое возвращение – так и получилось
#Конор Макгрегор
«Мышление очкошника». Конора и Серроне сближает вражда с Хабибом
#Дональд Серроне
«Король вернулся». Речь Конора сразу после боя с Серроне
#Конор Макгрегор
Быть Конором – это бинтоваться в костюме
#Конор Макгрегор
Что надо знать о бое Конора и Серроне
#Конор Макгрегор
Где смотреть бой Конора и Серроне
#UFC
Конор готовится к бою – и таким вы его еще не видели: уважает соперника, говорит о детях, не пьет алкоголь
#Конор Макгрегор
Дональда Серроне воспитал дедушка. Он вытаскивал его из тюрем, лечил синдром дефицита внимания и умер в вечер первого боя в UFC
#Дональд Серроне
Билеты на бой Конора c Серроне раскупили за один день. Выручка – $10 млн
#Конор Макгрегор
Новый соперник Конора носит шляпы, снимается в кино и обожает рассказывать о том, как чуть не умер
#Дональд Серроне