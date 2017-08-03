Динамо

Бухарест
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www.fcdinamo.ro/
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Румыния
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Результаты
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:45
Атлетик
3 : 0
Динамо
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:45
3 раунд
Атлетик
3
Динамо
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
Динамо
1 : 1
Атлетик
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
3 раунд
Динамо
1
Атлетик
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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