Южная Корея
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В «Рубине» был кореец, который потом попался на договорняке, ставил на свои матчи и сел в тюрьму за похищение
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#Рубин
14 августа 2020, 15:02
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На матче «Сеула» зрителей заменяли секс-куклы в защитных масках. Поставщик манекенов что-то напутал
#Южная Корея
18 мая 2020, 10:42
Смотрите, футбол вернулся. О да!
#Южная Корея
08 мая 2020, 13:50
В Южной Корее тоже возвращаются к футболу. Уже 8-го мая
#Южная Корея
24 апреля 2020, 11:51
В Южной Корее 139 человек заняли футбольное поле. Они сдают вступительный тест на работу
#Южная Корея
10 апреля 2020, 12:48
# новости спорта
Россия впервые за три года пропустила два мяча и победила
06 сентября 2020, 20:48