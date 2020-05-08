Смотрите, футбол вернулся. О да!

Матч между «Чонбук Хендай Моторс» и «Сувон Самсунг Блювингс» открыл сезон в Южной Корее, который планировался еще в конце февраля. На стадионе нет зрителей (зато есть баннеры). Запасные и тренеры в масках. Перед игрой футболисты обошлись поклонами, без рукопожатий, хотя уже в первые минуты было пару жестких стыков.

Сам матч транслируется на ютубе (на момент публикации его в лайве смотрели больше 19 тысяч человек).