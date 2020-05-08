Южная Корея
Футбол
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#Южная Корея #Футбол

Смотрите, футбол вернулся. О да!

08 мая, 13:50

Матч между «Чонбук Хендай Моторс» и «Сувон Самсунг Блювингс» открыл сезон в Южной Корее, который планировался еще в конце февраля. На стадионе нет зрителей (зато есть баннеры). Запасные и тренеры в масках. Перед игрой футболисты обошлись поклонами, без рукопожатий, хотя уже в первые минуты было пару жестких стыков. 

Сам матч транслируется на ютубе (на момент публикации его в лайве смотрели больше 19 тысяч человек).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с ютуб-канала Кей-лиги
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