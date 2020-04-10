Южная Корея
коронавирус
В Южной Корее 139 человек заняли футбольное поле. Они сдают вступительный тест на работу
10 апреля, 12:48
Компания Ansan Urban Corporation (занимается теплоснабжением) все еще нанимает новых сотрудников. И для сдачи вступительного теста фирма использовала стадион клуба «Ансан Гринерс».
139 кандидатов в защитных масках заняли почти все поле, расположившись в пяти метрах друг от друга. Президент компании считает, что из-за пандемии нельзя остановить приток новых работников.
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