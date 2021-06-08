Ю Сан Чхоль
ЧМ-2002
Южная Корея
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#Ю Сан Чхоль #Южная Корея #ЧМ-2002

В возрасте 49 лет умер Ю Сан Чхоль – бывший игрок корейской сборной. Он забивал на двух ЧМ, дошел с командой до полуфинала в 2002-м

вчера, 11:46

Ю Сан Чхоль был одним из самых известных корейских игроков в 1990/2000-х. Он выступал за сборную Южной Кореи на ЧМ-1998 и ЧМ-2002. Забивал на каждом из турниров – в ворота Бельгии и Польши.

На ЧМ-2002 был частью команды, которая дошла до полуфинала и заняла четвертое место на турнире. Ю Сан Чхоль занимает шестое место в истории сборной Южной Кореи по количеству матчей (120).

В 2019 году у него был диагностирован рак поджелудочной железы. 7 июня 2021 года он умер в возрасте 49 лет.

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