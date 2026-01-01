Ю Сан Чхоль

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В возрасте 49 лет умер Ю Сан Чхоль – бывший игрок корейской сборной. Он забивал на двух ЧМ, дошел с командой до полуфинала в 2002-м
#Ю Сан Чхоль
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