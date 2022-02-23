Лига Европы: прогноз на матч «Бетис» – «Зенит», 24 февраля 2021 года

«Бетис» и «Зенит» сыграют в ответном стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Игра начнется 24 февраля в 23:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

Победа «Бетиса» – 2,02

Ничья – 3,85

Победа «Зенита» – 3,50

Проход «Зенита» оценивается в 4,70. «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче со счетом 2:3.

«Бетис» идет на серии из четырех побед подряд во всех турнирах. Последнее поражение было 6 февраля в матче с «Вильярреалом» (0:2).

«Бетис» занимает третье место в Примере. «Зенит» лидирует в РПЛ, но последний матч чемпионата проводил в декабре.