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#Лига Европы #Зенит #Бетис

Лига Европы: прогноз на матч «Бетис» – «Зенит», 24 февраля 2021 года

вчера, 22:28

«Бетис» и «Зенит» сыграют в ответном стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Игра начнется 24 февраля в 23:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

  • Победа «Бетиса» – 2,02
  • Ничья – 3,85
  • Победа «Зенита» – 3,50

Проход «Зенита» оценивается в 4,70. «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче со счетом 2:3.

«Бетис» идет на серии из четырех побед подряд во всех турнирах. Последнее поражение было 6 февраля в матче с «Вильярреалом» (0:2).

«Бетис» занимает третье место в Примере. «Зенит» лидирует в РПЛ, но последний матч чемпионата проводил в декабре.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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dfger45
39 минут назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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