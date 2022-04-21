«Бетис» – «Валенсия». Обзор, прогноз и ставки на финал Кубка Испании: 23 апреля

Угадайте победителя матча «Бетис» – «Валенсия»

«Бетис» перед финалом уступил «Эльче», он прервал шестиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. «Бетис» идет пятым в Примере и борется за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

«Валенсия» не выигрывает уже месяц – с конца марта две ничьи и два поражения. Она находится в середине таблицы чемпионата, отставая на 13 очков от зоны еврокубков. Финал Кубка – последний шанс попасть в евротурниры на сезон-2022/23. А тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини напомнил: «Выход в финал — это достижение, которое также позволяет нам сыграть в Суперкубке».

На счету «Бетиса» и «Валенсии» в Примере 109 матчей. Почти половину из них выиграла «Валенсия» (53), треть – «Бетис» (33). «Валенсия» не побеждает «Бетис» с 2020 года – ничья и два поражения в трех матчах.

В первом круге «Бетис» разгромил «Валенсию» 4:1, забив по два гола в каждом из таймов.

Чаще всего Кубок выигрывала «Барселона» (31 раз). Она – победитель прошлого розыгрыша, в финале переиграла 4:0 «Атлетик». У «Валенсии» пять трофеев, последний из которых завоеван в 1995 году. «Бетис» брал Кубок дважды, последний раз – в 1997-м.