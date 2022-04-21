«Бетис» – «Валенсия». Обзор, прогноз и ставки на финал Кубка Испании: 23 апреля
Кубку Испании больше сотни лет, розыгрыш сезона-2021/22 – юбилейный 120-й. В нем приняло участие 126 клубов Испании, а осталось всего два. «Бетис» в финале сыграет с «Валенсией» на севильском стадионе «Ла Картуха», где проводилось четыре матча Евро-2020.
- Матч «Бетис» – «Валенсия» состоится в субботу, 23 апреля.
- Он начнется в 23:00 по московскому времени.
- На победу «Бетиса» в основное время Winline предлагает коэффициент 2,16. Успех «Валенсии» оценивается в 3,4. «Бетис» выиграет Кубок – сыграет коэффициент 1,55. Если «Валенсия» – 2,3.
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«Бетис» перед финалом уступил «Эльче», он прервал шестиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. «Бетис» идет пятым в Примере и борется за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
«Валенсия» не выигрывает уже месяц – с конца марта две ничьи и два поражения. Она находится в середине таблицы чемпионата, отставая на 13 очков от зоны еврокубков. Финал Кубка – последний шанс попасть в евротурниры на сезон-2022/23. А тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини напомнил: «Выход в финал — это достижение, которое также позволяет нам сыграть в Суперкубке».
На счету «Бетиса» и «Валенсии» в Примере 109 матчей. Почти половину из них выиграла «Валенсия» (53), треть – «Бетис» (33). «Валенсия» не побеждает «Бетис» с 2020 года – ничья и два поражения в трех матчах.
В первом круге «Бетис» разгромил «Валенсию» 4:1, забив по два гола в каждом из таймов.
Чаще всего Кубок выигрывала «Барселона» (31 раз). Она – победитель прошлого розыгрыша, в финале переиграла 4:0 «Атлетик». У «Валенсии» пять трофеев, последний из которых завоеван в 1995 году. «Бетис» брал Кубок дважды, последний раз – в 1997-м.