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#Лига Европы #Зенит #Бетис

Лига Европы: во сколько начало матча «Бетис» – «Зенит», 24 февраля 2021 года

вчера, 22:34

«Бетис» и «Зенит» проведут ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 24 февраля в 23:00 по Москве.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2) в Санкт-Петербурге. Для «Зенита» это была единственная официальная игра за два месяца.

«Бетис» занимает третье место в Примере. Клуб набрал 46 очков за 25 матчей. «Зенит» имеет 38 очков и лидирует в РПЛ. В декабре лига ушла на зимнюю паузу.

Во сколько начало матча Лиги Европы, «Бетис» – «Зенит» – прямые трансляции ТВ и онлайн

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Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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dfger45
39 минут назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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