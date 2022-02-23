Лига Европы: во сколько начало матча «Бетис» – «Зенит», 24 февраля 2021 года
«Бетис» и «Зенит» проведут ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 24 февраля в 23:00 по Москве.
В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2) в Санкт-Петербурге. Для «Зенита» это была единственная официальная игра за два месяца.
«Бетис» занимает третье место в Примере. Клуб набрал 46 очков за 25 матчей. «Зенит» имеет 38 очков и лидирует в РПЛ. В декабре лига ушла на зимнюю паузу.
Во сколько начало матча Лиги Европы, «Бетис» – «Зенит» – прямые трансляции ТВ и онлайн
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