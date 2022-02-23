Лига Европы: где смотреть матч «Бетис» – «Зенит», 24 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Бетис» и «Зенит» сыграют за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Это ответный стыковой матч. Игра начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию матча. Она начнется в 22:45 по Москве. Игру «Бетис» – «Зенит» можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

«Бетис» уже обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 3:2. Правило гостевых голов в еврокубковых матчах больше не действует.

Где смотреть Лигу Европы, «Бетис» – «Зенит» – прямые трансляции ТВ и онлайн