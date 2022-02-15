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#Лига Европы #Зенит #Бетис

Лига Европы: прогноз на матч «Зенит» – «Бетис», 17 февраля 2021 года

45 минут назад

В первом матче плей-офф раунда Лиги Европы «Зенит» сыграет дома с «Бетисом». Матч пройдет 17 февраля, он начнется в 20:45 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Зенита» – 2,55.
  • Ничья – 3,66.
  • Победа «Бетиса» – 2,97.

Это первая встреча «Зенита» и «Бетиса» в еврокубках. Ранее «Бетис» только однажды пересекался с клубом из России – прошел «Рубин» в феврале 2014 года на стадии 1/16 финала (1:1, 2:0).

Против клубов из Испании «Зенит» провел 22 матча – шесть выиграл и десять проиграл.

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