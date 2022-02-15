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Лига Европы: прогноз на матч «Зенит» – «Бетис», 17 февраля 2021 года
45 минут назад
В первом матче плей-офф раунда Лиги Европы «Зенит» сыграет дома с «Бетисом». Матч пройдет 17 февраля, он начнется в 20:45 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Зенита» – 2,55.
- Ничья – 3,66.
- Победа «Бетиса» – 2,97.
Это первая встреча «Зенита» и «Бетиса» в еврокубках. Ранее «Бетис» только однажды пересекался с клубом из России – прошел «Рубин» в феврале 2014 года на стадии 1/16 финала (1:1, 2:0).
Против клубов из Испании «Зенит» провел 22 матча – шесть выиграл и десять проиграл.
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