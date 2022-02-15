Лига Европы: во сколько начало матча «Зенит» – «Бетис», 17 февраля 2021 года

Первый матч плей-офф раунда Лиги Европы, где «Зенит» сыграет против «Бетиса», состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. «Бетис» – третий в Примере.