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#Лига Европы #Зенит #Бетис

Лига Европы: во сколько начало матча «Зенит» – «Бетис», 17 февраля 2021 года

47 минут назад

Первый матч плей-офф раунда Лиги Европы, где «Зенит» сыграет против «Бетиса», состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. «Бетис» – третий в Примере.

 

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