Лига Европы
Зенит
Бетис
Лига Европы: во сколько начало матча «Зенит» – «Бетис», 17 февраля 2021 года
47 минут назад
Первый матч плей-офф раунда Лиги Европы, где «Зенит» сыграет против «Бетиса», состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.
«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. «Бетис» – третий в Примере.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые