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Реальность-2020. В одном фото
04 декабря, 02:13
- В Англии впервые за девять месяцев власти разрешили запустить фанатов на трибуны. Не во всех городах, не на все стадионы.
- «Арсенал» стал первой английской командой, на стадион которого пришли фанаты после старта пандемии.
- За победой «Арсенала» над «Рапидом» (4:1) смотрели 2 тысячи человек.
- Перед началом матча стюарды «Эмирейтс» аплодировали фанатам. После к трибунам подошли игроки «Арсенала».
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