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#Арсенал #Футбол #коронавирус #Лига Европы

Реальность-2020. В одном фото

04 декабря, 02:13

официальный твиттер УЕФА на русском

  • В Англии впервые за девять месяцев власти разрешили запустить фанатов на трибуны. Не во всех городах, не на все стадионы.
  • «Арсенал» стал первой английской командой, на стадион которого пришли фанаты после старта пандемии.
  • За победой «Арсенала» над «Рапидом» (4:1) смотрели 2 тысячи человек.
  • Перед началом матча стюарды «Эмирейтс» аплодировали фанатам. После к трибунам подошли игроки «Арсенала».
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 10
Мари 18
Нкетиа 44
Смит 66
4:1
Матч завершен
Рапид
Вена
Китагава 47
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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