Джон Кордоба
РПЛ
Краснодар
Нижний Новгород
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#Джон Кордоба #РПЛ #Краснодар #Нижний Новгород

Кордоба не реализовал два пенальти из трех в РПЛ. Это лучший бомбардир «Краснодара»

час назад

«Краснодар» выиграл у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ со счетом 4:1. Форвард Джон Кордоба в этом матче не реализовал пенальти.

Это произошло с ним уже во второй раз. Ранее Кордоба не забил с пенальти в ворота тульского «Арсенала». В игре с «Уралом» у него был гол.

Transfermarkt пишет, что за всю карьеру Кордоба забил три гола с пенальти. Единственные смазанные удары были в матчах РПЛ.

Всего за сезон Кордоба забил пять голов за «Краснодар». Это лучший показатель в клубе. Еще он имеет три голевых паса. 

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Гоцук 83
1:4
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Крыховяк 5
Сперцян 56
Черников 73
Ильин 76
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Источник:
Гол.ру
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