Джон Кордоба
РПЛ
Краснодар
Нижний Новгород
Кордоба не реализовал два пенальти из трех в РПЛ. Это лучший бомбардир «Краснодара»
час назад
«Краснодар» выиграл у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ со счетом 4:1. Форвард Джон Кордоба в этом матче не реализовал пенальти.
Это произошло с ним уже во второй раз. Ранее Кордоба не забил с пенальти в ворота тульского «Арсенала». В игре с «Уралом» у него был гол.
Transfermarkt пишет, что за всю карьеру Кордоба забил три гола с пенальти. Единственные смазанные удары были в матчах РПЛ.
Всего за сезон Кордоба забил пять голов за «Краснодар». Это лучший показатель в клубе. Еще он имеет три голевых паса.
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