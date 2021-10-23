Кордоба не реализовал два пенальти из трех в РПЛ. Это лучший бомбардир «Краснодара»

«Краснодар» выиграл у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ со счетом 4:1. Форвард Джон Кордоба в этом матче не реализовал пенальти.

Это произошло с ним уже во второй раз. Ранее Кордоба не забил с пенальти в ворота тульского «Арсенала». В игре с «Уралом» у него был гол.

Transfermarkt пишет, что за всю карьеру Кордоба забил три гола с пенальти. Единственные смазанные удары были в матчах РПЛ.

Всего за сезон Кордоба забил пять голов за «Краснодар». Это лучший показатель в клубе. Еще он имеет три голевых паса.