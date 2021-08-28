Джон Кордоба
РПЛ
Краснодар
Рубин
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#Джон Кордоба #РПЛ #Краснодар #Рубин

Кордоба – лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас» перед перерывом на сборные. У него семь очков за шесть матчей

5 часов назад

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол и отдал ассист в матче шестого тура РПЛ против «Рубина». Это его пятый гол и вторая результативная передача в сезоне за шесть матчей.

Кордоба – лучший по этим показателям за шесть туров. По шесть очков у игроков «Локомотива» – Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова.

  • Кордоба перешел в «Краснодар» этим летом из «Герты». За шесть туров он не отличился результативным действием только в матче против «Химок».
  • Семь очков за шесть туров – лучший старт для игрока в истории «Краснодара».
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ионов 12
Кордоба 35
2:0
Матч завершен
Рубин
Казань
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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