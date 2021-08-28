Джон Кордоба
РПЛ
Краснодар
Рубин
Кордоба – лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас» перед перерывом на сборные. У него семь очков за шесть матчей
5 часов назад
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол и отдал ассист в матче шестого тура РПЛ против «Рубина». Это его пятый гол и вторая результативная передача в сезоне за шесть матчей.
Кордоба – лучший по этим показателям за шесть туров. По шесть очков у игроков «Локомотива» – Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова.
- Кордоба перешел в «Краснодар» этим летом из «Герты». За шесть туров он не отличился результативным действием только в матче против «Химок».
- Семь очков за шесть туров – лучший старт для игрока в истории «Краснодара».
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