Кордоба – лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас» перед перерывом на сборные. У него семь очков за шесть матчей

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол и отдал ассист в матче шестого тура РПЛ против «Рубина». Это его пятый гол и вторая результативная передача в сезоне за шесть матчей.

Кордоба – лучший по этим показателям за шесть туров. По шесть очков у игроков «Локомотива» – Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова.