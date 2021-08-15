РПЛ
Джон Кордоба
Краснодар
Арсенал Тула
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#РПЛ #Краснодар #Джон Кордоба #Арсенал Тула

«Краснодар» победил «Арсенал». Кордоба забил в третьем из четырех матчей и не реализовал пенальти

вчера, 21:52

Четыре из пяти голов были забиты в первом тайме. Основные события:

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кабелла 24
Газинский 29
Кордоба 37
3:2
Матч завершен
Арсенал
Тула
Луценко 86
  • Нападающий Джон Кордоба забил третий гол в РПЛ за четыре матча, но не реализовал пенальти на 84-й минуте + отдал голевую передачу на Юрия Газинского. Он перешел в «Краснодар» этим летом.
  • «Краснодар» победил после двух поражений подряд. Он поднялся на пятое место в турнирной таблице.
  • «Арсенал» проиграл третий матч из четырех и идет в зоне стыковых матчей.

В пятом туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Локомотива» (22 августа), «Арсенал» – против «Спартака» (21 августа).

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Источник:
Гол.ру
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