РПЛ
Джон Кордоба
Краснодар
Арсенал Тула
«Краснодар» победил «Арсенал». Кордоба забил в третьем из четырех матчей и не реализовал пенальти
вчера, 21:52
Четыре из пяти голов были забиты в первом тайме. Основные события:
- Нападающий Джон Кордоба забил третий гол в РПЛ за четыре матча, но не реализовал пенальти на 84-й минуте + отдал голевую передачу на Юрия Газинского. Он перешел в «Краснодар» этим летом.
- «Краснодар» победил после двух поражений подряд. Он поднялся на пятое место в турнирной таблице.
- «Арсенал» проиграл третий матч из четырех и идет в зоне стыковых матчей.
В пятом туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Локомотива» (22 августа), «Арсенал» – против «Спартака» (21 августа).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые