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Краснодар VS Арсенал
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Краснодар - Арсенал: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
-:-
Краснодар - Арсенал: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
15 авг. 2021, -:- МСК
15.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Прошлые матчи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
1
Краснодар
0
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
Краснодар
2
Арсенал
0
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1
Краснодар
2
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2
Арсенал
0
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:30
Арсенал
0 : 3
Краснодар
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:30
Арсенал
0
Краснодар
3
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
3 : 0
Арсенал
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
3
Арсенал
0
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Краснодар
3
Арсенал
0
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1
Краснодар
0
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:00
Краснодар
2
Арсенал
0
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Краснодар
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
Арсенал
0
Краснодар
0
04.05.2015
04 мая 2015
пн
15:30
Арсенал
0 : 3
Краснодар
04.05.2015
04 мая 2015
пн
15:30
Арсенал
0
Краснодар
3
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
17:30
Краснодар
3 : 0
Арсенал
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
17:30
Краснодар
3
Арсенал
0
Новости
Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса
#Матвей Сафонов
16 июня, 16:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки
#Виктор Гончаренко
08 мая, 22:18
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Как «Спартак» станет чемпионом? Как «Сочи» попадет в ЛЧ, а «Химки» – в еврокубки? Все расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
26 апреля, 13:45
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
06 апреля, 17:49
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Краснодар» расторг контракт со Смольниковым
08 июня, 15:50
Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство, но за сборную России играть не сможет
04 июня, 00:16
Берг, Ари и Камболов покидают «Краснодар»
17 мая, 14:50
«Краснодар» анонсировал документальный фильм о сезоне в Лиге чемпионов. Автор музыки к нему – Ханс Циммер
10 мая, 18:01
Гончаренко впервые приехал к ЦСКА после ухода – его «Краснодар» проиграл 1:3
08 мая, 21:28
«Рубин» обыграл «Арсенал» – это его вторая победа в РПЛ подряд
08 мая, 18:45
«Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место в таблице РПЛ, обойдя «Локомотив»
03 мая, 18:21