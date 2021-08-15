Краснодар - Арсенал: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
-:-

Краснодар - Арсенал: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
15 авг. 2021, -:- МСК
15.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
1
Краснодар
0
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
Краснодар
2
Арсенал
0
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 16:30
Арсенал
1
Краснодар
2
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
2
Арсенал
0
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:30
Арсенал
0 : 3
Краснодар
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:30
Арсенал
0
Краснодар
3
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 16:30
Краснодар
3 : 0
Арсенал
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 16:30
Краснодар
3
Арсенал
0
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Краснодар
3
Арсенал
0
29.09.2017 29 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017 29 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1
Краснодар
0
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 17:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 17:00
Краснодар
2
Арсенал
0
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 19:00
Арсенал
0 : 0
Краснодар
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 19:00
Арсенал
0
Краснодар
0
04.05.2015 04 мая 2015 пн 15:30
Арсенал
0 : 3
Краснодар
04.05.2015 04 мая 2015 пн 15:30
Арсенал
0
Краснодар
3
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 17:30
Краснодар
3 : 0
Арсенал
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 17:30
Краснодар
3
Арсенал
0

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