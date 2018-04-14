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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 4
Петров 23
Лаборде 86
3:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
14 апр. 2018, 19:00 МСК
14.04.2018, 19:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
23'
23'
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
61
16
Классон
Виктор Классон
4'
4'
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
74
10
Смолов
Федор Смолов
90
7
Вандерсон
Вандерсон
72
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
86'
13
Калинин
Игорь Калинин
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
43
52
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
66
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
56
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
24
Дзюба
Артем Дзюба
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
1
Обухов
Игорь Обухов
71
Денисов
Александр Денисов
77
Александров
Михаил Александров
22
Буранов
Данила Буранов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
20
Чаушич
Горан Чаушич
80
Ивакин
Ярослав Ивакин
15
Майга
Хабиб Майга
88
Шевченко
Игорь Шевченко
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
19
Расич
Федерико Расич