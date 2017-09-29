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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Джорджевич 16
1:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
29 сент. 2017, 19:30 МСК
29.09.2017, 19:30 МСК
пятница
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
77
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
88
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
16'
16'
78
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
8
Григалава
Гиа Григалава
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
46
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
46
10
Смолов
Федор Смолов
90
7
Вандерсон
Вандерсон
70
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
52
Латышонок
Евгений Латышонок
55
Янбаев
Ренат Янбаев
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
17
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
15
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич