РПЛ
Спартак
Краснодар
РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
11 марта, 16:01
В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром». Матч пройдет 13 марта, он начнется в 19:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Спартака» – 1,76.
- Ничья – 4,45.
- Победа «Краснодара» – 4,75.
У «Спартак» травмирован Павел Маслов. «Краснодару» не помогут Кордоба, Вандерсон, Рамирес, Кабелла, Ботхейм, Алонсо, Крыховяк и Кайо. Классон расторг контракт с клубом.
Игра: Джикия, Сафонов и Зобнин. Найдите игроков «Спартака» с «Краснодаром» и получите бонус от Фонбета
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
11 марта, 21:55
0
Комментарий скрыт модератором
ответить