РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года

В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром». Матч пройдет 13 марта, он начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Спартака» – 1,76.

Ничья – 4,45.

Победа «Краснодара» – 4,75.

У «Спартак» травмирован Павел Маслов. «Краснодару» не помогут Кордоба, Вандерсон, Рамирес, Кабелла, Ботхейм, Алонсо, Крыховяк и Кайо. Классон расторг контракт с клубом.

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