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#РПЛ #Спартак #Краснодар

РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года

11 марта, 16:01

В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром». Матч пройдет 13 марта, он начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Спартака» – 1,76.
  • Ничья – 4,45.
  • Победа «Краснодара» – 4,75.

У «Спартак» травмирован Павел Маслов. «Краснодару» не помогут Кордоба, Вандерсон, Рамирес, Кабелла, Ботхейм, Алонсо, Крыховяк и Кайо. Классон расторг контракт с клубом.

Игра: Джикия, Сафонов и Зобнин. Найдите игроков «Спартака» с «Краснодаром» и получите бонус от Фонбета

            

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11 марта, 21:55
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