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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Луценко 43
1:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вилена 7
Петров 25
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
24 нояб. 2019, 16:30 МСК
24.11.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
71
Денисов
Александр Денисов
66
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
75
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
43'
43'
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
36
Левашов
Михаил Левашов
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
5
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
42
Володько
Максим Володько
29
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
22
Лесовой
Даниил Лесовой
10
Кангва
Эванс Кангва
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
98
Петров
Сергей Петров
25'
25'
90
70
Уткин
Даниил Уткин
90
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
15
10
Вилена
Тонни Вилена
7'
7'
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
90
33
Берг
Маркус Берг
57
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
78
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
17
Кайо
Кайо
88
Камболов
Руслан Камболов
8
Газинский
Юрий Газинский
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
10
Вандерсон
Вандерсон
21
Намли
Юнес Намли