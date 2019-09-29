Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 38
Сулейманов 64
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
29 сент. 2019, 19:00 МСК
29.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
9
Ари
Ари
38'
38'
90
33
Берг
Маркус Берг
71
98
Петров
Сергей Петров
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
78
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
64'
64'
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
84
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
66
Адамов
Денис Адамов
17
Кайо
Кайо
88
Камболов
Руслан Камболов
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
70
Уткин
Даниил Уткин
21
Намли
Юнес Намли
Арсенал
мин
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
74
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
42
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
17
Аджоев
Гурам Аджоев
25
Кангва
Кингс Кангва
48
Луценко
Евгений Луценко
9
Тудоре
Александру Тудоре
29
Банда
Ламек Банда