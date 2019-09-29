Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 38
Сулейманов 64
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
29 сент. 2019, 19:00 МСК
29.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
9
Ари
Ари
38'
38'
90
33
Берг
Маркус Берг
71
98
Петров
Сергей Петров
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
78
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
64'
64'
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
84
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
66
Адамов
Денис Адамов
17
Кайо
Кайо
88
Камболов
Руслан Камболов
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
70
Уткин
Даниил Уткин
21
Намли
Юнес Намли
Арсенал
мин
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
74
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
42
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
17
Аджоев
Гурам Аджоев
25
Кангва
Кингс Кангва
48
Луценко
Евгений Луценко
9
Тудоре
Александру Тудоре
29
Банда
Ламек Банда