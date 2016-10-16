Матч завершен
Арсенал
Тула
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
16 окт. 2016, 19:00 МСК
16.10.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
5
Хагуш
Анри Хагуш
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
46
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
72
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
77
Фильцов
Александр Фильцов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
78
Максимов
Илья Максимов
8
Шешуков
Александр Шешуков
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
11
Аппаев
Хызыр Аппаев
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
46
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
66
38
Куасси
Эбуэ Куасси
72
18
Быстров
Владимир Быстров
90
9
Ари
Ари
90
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
88
Синицын
Андрей Синицын
3
Налдо
Налдо
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
2
Измайлов
Марат Измайлов
7
Мамаев
Павел Мамаев
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
10
Ахмедов
Одил Ахмедов