Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Каборе 49
Смолов 84
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
23 апр. 2017, 17:00 МСК
23.04.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Краснодар
мин
-
Смолов
Федор Смолов
84'
84'
90
-
Каборе
Шарль Каборе
49'
49'
90
Арсенал
мин
-
Максимов
Илья Максимов
90
-
Вергара
Жерсон Вергара
90